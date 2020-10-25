مواعيد عرض أبرز الأعمال الجديدة على "شاهد ونتفليكس وosn"

محمود صلاح الأحد,25 تشرين اﻷول (أكتوبر) 2020 - 18:57
"نتفليكس" و"شاهد" و"osn" حققت المنصات الثلاثة نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وحظت بنسبة مشاهدة مرتفعة من قبل المشاهد العربي، وتستعد هذه المنصات لطرح بعض الأعمال الجديدة لأول مرة، وهذه قائمة بمواعيد أهم الأعمال المنتظر عرضها خلال الأيام والأسابيع القادمة.
4 أعمال جديدة ينتظرها مشتركي منصة "شاهد"
"خط دم" من الأعمال السينمائية الجديدة المنتظر عرضها على منصة "شاهد" في 30 أكتوبر الجاري، وينضم الفيلم الجديد لقائمة الأعمال التي تعرضها "شاهد" لأول مرة قبل عرضها في السينما، ويشارك في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة نيللي كريم، وظافر العابدين، وهو ينتمي لقائمة أفلام الرعب والدراما، وهو من إخراج رامي ياسين.
"نمرة اتنين" مسلسل رومانسي من الأعمال الأصلية لمنصة "شاهد" ومن المقرر عرضه يوم 29 أكتوبر الجاري، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم هم منة شلبي، منى زكي، آسر ياسين، نيلي كريم، عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، شيرين رضا، أمينة خليل، أحمد مالك، صبا مبارك، إياد نصار، أروى جودة، أحمد السعدني، والعمل قام بكتابته مجموعة من المؤلفين، ويقوم بإخراجه مجموعة من كبار المخرجين.
"الهيبة ـ الرد" من الأعمال التي من المقرر عرضها كذلك على منصة "شاهد" خلال الفترة القادمة وتحديدا يوم 1 نوفمبر، وينتظر العديد من محبي المسلسل الموسم الرابع منه خصوصا بعدما تأجل عرضه في شهر رمضان الماضي، نظرا للأوضاع التي فرضها فيروس كورونا وتوقف تصوير العديد من الأعمال، ويشارك في بطولة المسلسل كل من تيم حسن، وديما قندلفت، وعادل كرم، ومنى واصف.
"متحف الدحيح" ينطلق الليلة 25 أكتوبر البرنامج الجديد الذي يقدمه أحمد الغندور، وقد تم نشر الفيديو الدعائي الأول لبرنامج والذي يظهر أنه سوف يتناول حقبات تاريخية مختلفة حيث من المنتظر أن يتحدث عنها أحمد الغندور بشكل جديد من الناحية البصرية، وينتظر عرض "متحف الدحيح" العديد من محبي هذه النوعية من البرامج المختلفة من ناحية المعلومات والتفاصيل.
"نتفلكيس" تطلق مسلسل "ما وراء الطبيعة"
"ما وراء الطبيعة" مسلسل جديد من أحدث الإنتاجات الأصلية لشبكة "نتفليكس" وهو من الأعمال المنتظرة بسبب أنه مأخوذ من روايات الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق التي تحمل نفس الاسم، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في يوم 5 نوفمبر القادم، وتصل عدد حلقاته إلى 6 حلقات، ويشارك في بطولته كل من أحمد أمين، ورزان جمال، وسماء إبراهيم، وآية سماحة، وهشام قدري، والعمل من إخراج عمرو سلامة.
موعد عرض "أرض محرمة" على "osn"
"أرض محرمة" عمل درامي جديد سوف تبدأ في عرضه منصة "osn" خلال الأيام القادمة وتحديدا يوم 2 نوفمبر، المسلسل الجديد يتكون من 8 حلقات وهو يعتبر مسلسل حربي يتناول العديد من القصص الإنسانية.
أعداد مجلة دوت الخليج
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