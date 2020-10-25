تغريدة ساخرة.. أحمد فهمي: هروح مهرجان وأوطي أربط الجزمة لـ هنا الزاهد عشان يتقال عليا كيوت

نشر الفنان احمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدوينة ساخرة أثارت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيه. وكتب فهمي قائلًا: "إن شاء الله هروح مهرجان قريب وربنا يكرمني ورباط جزمة "هنا" يتفك مثلا وأوطي أربط لها الجزمة عشان يتقال عليّا كيوت وقد إيه جميل". ويستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج. ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم. الفيلم تدور أحداثه فى اطار كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى. يذكر أن احدث أعمال أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته اكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى أيضًا.

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