فخر العيلة.. محمود البزاوي يحيي ذكرى استشهاد ابن أخيه في كرم القواديس بسيناء

أحيا الفنان محمود البزاوي ذكرى استشهاد ابن أخيه بالجيش المصري بسيناء.

وكتب محمود البزاوي، عبر "تويتر"، "‏النهارده ٢٥ اكتوبر ذكرى استشهاد ابن اخويا البطل هشام مصطفى البزاوي ضابط في الجيش المصري .. في عام ٢٠١٥ استشهد في سيناء اثر استهداف مدرعة البطل بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد .. فخر العيله يا بطل .. الف رحمه و نور عليك يا حبيبي".

وشارك البزاوى في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية والذي لاقي نجاحا كبيرا من قبل الجمهور.