نبيل الحلفاوي يرد على الرئيس الفرنسي ماكرون بهذه الكلمات

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر "تويتر"، "النقاش العقلاني كان يقتضي إلى جانب رفضكم لخطاب الحقد الذي نشارككم فيه ونستبشع الإرهاب الدموي الذي نعاني منه أكثر منكم.. أن تدعو إلى احترام تقديس أتباع الأديان الأخرى لرموزها وعدم الاستمرار في الإساءة لها".
وكان الرئيس الفرنسي كتب عبر حسابه بتويتر: "لا شيء يجعلنا نتراجع، أبدًا نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام.. لا نقبل أبدًا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني.. سنقف دومًا إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".
وقال ماكرون خلال الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون، "صمويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".
وأضاف الرئيس الفرنسي "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر".
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