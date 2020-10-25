يذكر أن حمادة هلال قام بتعديل كلمات اغنيته الجديده الشرع محلل أربعة الذي لقيت استنكر من قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وكتب حمادة هلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "بجد انا بحب صناعه الاغاني اوى وبحب جمهوري اوى اوى ومن زمان وانا عيل صغير الحمدلله والشكر لله ناجح ومش بفكر اسرق فكره ومجهود حد عشان ربنا يباركلى فى حياتي بس بجد الفتره دي صعبه جدآ فى عالم صناعه الاغاني وانا عرفت ان في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات اغنية الشرع محللي اربعه فانا احترامًا ليهم ولكل الجمهور فانا هعدل في كلمات الاغنيه".
وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد قال فى حلقته اليوم من برنامج لعلهم يفقهون إن المطرب الشعبي يجب أن يكون حذرًا عند التعامل مع ثوابت الدين، التي لها كرامتها، واصفًا أغنية شعبية رائجة هذه الأيام بأنها مسيئة لشرع الله .
وناشد المطرب الشعبي حمادة هلال بسحب أغنيته «الشرع محلل أربعة»، التي يتشاجر عليها مع الفنان محمد رمضان، مطالبًا بعدم إذاعتها إطلاقًا، أو سنضطر إلى مقاضاته أو رفع شكوانا لله ثم للأزهر الشريف- على حد قوله-.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حمادة هلال يغني محمد نبينا ويطلب من متابعيه الدعاء لأمه.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.