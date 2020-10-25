حمادة هلال يغني محمد نبينا ويطلب من متابعيه الدعاء لأمه.. شاهد

نشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو أثناء غنائه "محمد نبيا".

وكتب حمادة هلال على الفيديو قائلا "اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسألكم الدعاء لأمي رجاء".

يذكر أن حمادة هلال قام بتعديل كلمات اغنيته الجديده الشرع محلل أربعة الذي لقيت استنكر من قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "بجد انا بحب صناعه الاغاني اوى وبحب جمهوري اوى اوى ومن زمان وانا عيل صغير الحمدلله والشكر لله ناجح ومش بفكر اسرق فكره ومجهود حد عشان ربنا يباركلى فى حياتي بس بجد الفتره دي صعبه جدآ فى عالم صناعه الاغاني وانا عرفت ان في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات اغنية الشرع محللي اربعه فانا احترامًا ليهم ولكل الجمهور فانا هعدل في كلمات الاغنيه".

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد قال فى حلقته اليوم من برنامج لعلهم يفقهون إن المطرب الشعبي يجب أن يكون حذرًا عند التعامل مع ثوابت الدين، التي لها كرامتها، واصفًا أغنية شعبية رائجة هذه الأيام بأنها مسيئة لشرع الله .

وناشد المطرب الشعبي حمادة هلال بسحب أغنيته «الشرع محلل أربعة»، التي يتشاجر عليها مع الفنان محمد رمضان، مطالبًا بعدم إذاعتها إطلاقًا، أو سنضطر إلى مقاضاته أو رفع شكوانا لله ثم للأزهر الشريف- على حد قوله-.