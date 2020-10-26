بعد تكريمه فى مهرجان الجونة..أنسي أبو سيف: نعانى أزمة انتاج وعلى المنتجين التكاتف من أجل صناعة السينما.. وهذا سبب اعتذاري عن مسل...

أنسي أبو سيف.. اسم عملاق في تاريخ الفن المصري، له بصمة واضحة في عدد من الافلام التي شاهدناها على الشاشة، فانطلق من فيلم المومياء مع المخرج شادي عبد السلام ليصبح اهم مهندس ديكور وصانع مناظر في السينما المصرية، وحرص مهرجان الجونة السينمائي على تكريمه عن مشواره الفني الكبير، الذي عمل فيه مع كبار نجوم وصناع الفن في مصر.

"دوت الخليج" حاورت انسي ليحكى عن تكريمه بالدورة الرابعة من الجونة السينمائي، كما تحدث عن اسباب اهداء تكريم المهرجان الي المخرج شادي عبد السلام.

عبر انسي عن سعادته الكبيرة بتكريم مهرجان الجونة، وقال انها لحظة استثنائية في مشواره، كما تحدث عن اهدائه التكريم الي المخرج شادي عبد السلام وقال انه من رباه، ومرتبط به لانه كان معه منذ ان كان في الجامعة، لافتا الي انه من علمه كيف يفكر ويعمل، ولفت الي ان ماحققه من نحاحات كانت نتيجة مجهود شادي معه، لذلك هو يستحق ان يهدى له تكريم مهرجان الجونة.

كما قال انسي ابو سيف انه لايقدم سوى الافلام التى ترضي ذوقه الفني، لافتا الي انه احب كثيرا فترة عمله مع المخرج محمد خان، موضحا انه قدم معه ثلاثة افلام فقط ولكنه يحبه كثيرا.

كما نوه انسي ان صناعة السينما صعبة، وتحتاج الي اموال كثيرة، موضحا اننا نعاني من ازمة في الانتاج ولكن على المنتجين ان يتكاتفوا سويا من اجل الصناعة، كما اكد اننا يمكننا ان نقدم كل انواع السينما باحترافية لان لدينا الامكانيات.

كما تحدث ايضا عن مشكلة الفكر التي تواجه صناعة السينما، ونصح النجوم الشباب بأن يدرسوا السينما جيديا وينقلوا الواقع الي الجمهور، وخص ايضا الشباب المشاركين في الديكور السينمائي، ونصحهم بان يدرسوا العمارة بشكل جيد، لانها عامل مهم واساسي في الاحداث، وهي موطن الابطال، وتعبر عنهم.

ولم يقدم مصمم المناظر انسي ابو سيف سوى مسلسل واحد وهو الجماعة الجزء الاول، وقال انه لا يجد العمل الذي يشعر من خلاله انه يقدم شيئا جديدا، لافتا الي انه لم يقدم الحماعة ٢ لانه شعر بتكرار نفسه فاعتذر عن العمل، وصنع المناظر الخاصة به احد تلامذته.

وعن علاقته بالمخرج يسري نصر الله، قال انه أحد تلاميذه، وهو من قلائل المثقفين في السينما المصرية هو والمخرج داوود عبد السيد، وحينما اعمل معهم اكون تلميذ بجانبهم.

يذكر ان مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.

وتواجد أيضًا كل من أحمد داوود، علا رشدى، أحمد داش، سهر الصايغ، عمر الشناوى، محمد جمعة، سارة حناشى، فاطمة الناصر، أميرة المصرى، عمر السعيد، هند عبد الحليم، ناردين فرج، عمرو عابد، ندى موسى، نور قدرى، عبد الرحمن اليمانى، رامز امير، على الطيب، مريم الخشت، ميرنا نور الدين، محمد حاتم، انجى اباظة، سلوى محمد على، محمد ثروت، ريم سامى، سارة عبد الرحمن، محمد على بن جمعة، ريم بن مسعود، مريم فرجانى، أميرة سيف، أنسى أبو سيف، محمد محسن، هدى الاتربى، خالد أنور، هدى المفتى، ثراء جوبيل، تارا عماد، بسنت شوقى، مصطفى درويش، كريم سامى، حسن ابو الروس، ميساء مغربى، اصيل عمران، استيفانى صليبا، سامر المصرى، فراس سعيد، لينا شماميان.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.