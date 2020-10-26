أتمنى التمثيل فى مصر.. أول تعليق من سارة حناشي بعد خطف الأنظار بالجونة

خطفت الممثلة التونسية سارة حناشي الانظار خلال حضورها عرض الفيلم الفلسطيني 200 متر بمهرجان الجونة السينمائي.

وتصدر سارة التريند بعد دقائق من انتشار صورها على السجادة الحمراء، قبل ان يتم تداولها على نطاق واسع عبر شبكات للتواصل الاجتماعي.

وفى أول تعليق لها قالت سارة لـ "دوت الخليج" إنها تعشق مصر وتحرص على زيارتها بين الحين والاخر ولا سيما حضور المهرجانات السينمائية، متمنية التواجد بالدراما المصرية.

المهرجان يحوي "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا. ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.