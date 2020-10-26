جومانا مراد وسامر المصري يستعيدان ذكريات ثنائيتهما في "باب الحارة" بفيديو طريف من الجونة

جومانا مراد وسامر المصري خطفا الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي، في فعاليات اليوم الثالث، وشاركا الجمهور فيديو طريف وعفوي استعادا به ذكريات ثنائتهما الشهيرة في مسلسل "باب الحارة" منذ 12 عام.

جومانا مراد وسامر المصري يلتقيان بعد 12 عام من "باب الحارة"

واستعادت جومانا مراد ذكرياتها في مسلسل "باب الحارة"، والذي جسدت به دور زوجة سامر المصري في الجزء الثالث من العمل، ونشرت فيديو على حسابها بانستقرام أثناء لقائها مع سامر المصري ومازحته بتقمصهما للشخصية مجدداً في المسلسل أثناء تواجده في لقاء مع إحدى المذيعات، وعلقت على الفيديو قائلة:" شريفة وابو شهاب..اشتقتولنا".

جومانا مراد وسامر المصري يخطفان الأنظار في الجونة

وخطف الثنائي جومانا مراد وسامر المصري الأنظار في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بسبب الفيديوهات الطريفة التي جمعتهما بالإضافة إلى استعادتهما لذكريات مسلسل "باب الحارة"، والتي قدمت بها جومانا مراد شخصية "شريفة" زوجة "العقيد أبو شهاب" الذي جسده سامر المصري، وذلك في الجزء الثالث الذي قدم في 2008، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل كثيراً مع لقائهم الجديد بعد 12 عام من ثنائيتهما الشهيرة.

ونشر سامر المصري فيديو آخر على حسابه بانستقرام كشف به عن لحظة لقائه مع جومانا مراد في الجونة، واعتبرها مفاجأة، قبل ان تمازحه جومانا بتقديم نفسها على انها زوجته "شريفة" في المسلسل، وعلق سامر المصري على الفيديو قائلاً:" العقيد وشريفة يلتقيان من جديد في مهرجان الجونة السينمائي.. ما اشتقتوا تشوفونا مع بعض بمسلسل جديد؟" وتفاعل عدد من النجوم مع فيديوهات الثنائي وطرافتها ومنهم الفنانة أصالة التي علقت:"الله يسعد الطيبين"، وعلق طلال مارديني:" أحلى ناس انتو".

هل تقدم جومانا مراد مسلسل جديد مع سامر المصري؟

وأثار لقاء سامر المصري مع جومانا مراد التساؤلات حول حقيقة تقديمهم مسلسل جديد من بطولتهما، وطالبهما البعض بضرورة استغلال ثنائيتهما في مسلسل منفصل عن "باب الحارة"، وتكهن البعض بوجود عمل مشترك بينهما بعد سؤال سامر المصري للجمهور في تعليقه على الفيديو، ويحظى الثنائي باهتمام خاص في الجونة بعد ظهور جومانا مراد لأول مرة مع زوجها في فعالية فنية وجماهيرية، وكذلك حضور سامر المصري لأول مرة مهرجان الجونة، ونشر عدة فيديوهات له مع الفنانين أحمد السقا وهاني رمزي وغيرهم في كواليس المهرجان.