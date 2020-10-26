جميلة عوض تدعم المصابين بالبهاق في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" وتتصدر التريند

حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" تصدرت مؤشرات البحث والتريند بعد عرض الحلقة الأولى منها أمس من بطولة جميلة عوض، والتي جسدت شخصية مصابة بالبهاق في العمل.

جميلة عوض تجسد شخصية مصابة بالبهاق

وتلقى صناع مسلسل "لازم أعيش" من سلسلة "إلا أنا" لإشادات واسعة على مواقع التواصل، بسبب دعم المسلسل للمصابين بمرض البهاق، وجسدت جميلة عوض دور فتاة مصابة بالمرض، وذلك لأول مرة في الدراما، وهو ما لاقى إعجاب الجمهور، بسبب التعريف بمرض البهاق ومعاناة المصابين به النفسية في المجتمع من خلال المسلسل.

مسلسل "لازم أعيش" يتصدر التريند

وتصدرت حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" محركات البحث بعد عرض الحلقة الأولى منه، والكشف عن تفاصيل القصة، وعلقت جميلة عوض على المسلسل قائلة:" حاجات كتير بتحصلنا.. ظروف مختارنهاش .. بتكسرنا وتكسر كل فرحة جوانا.. مسلسل "إلا انا" حكاية "لازم أعيش" يومياً من السبت الى الأربعاء على قناة dmc "، وتابعت:" بعد مجهود وتعب وشغل كتير الحاجة اللي اقدر أقولها انه عمل خالص من قلب ورا فريق عمل كبير تعب أوي والسبب الوحيد انه عمل خارج من قلب كل شخص قائم على هذا العمل إخراج مريم أحمدي وسيناريو نجلاء الحديني.. اتمنى يعجبكوا".

زوجة رامي جمال توجه رسالة لصناع "لازم أعيش"

ومن أبرز ردود الأفعال على المسلسل، رسالة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال، والذي أعلن عن قصة إصابته بالبهاق في الفترة الأخيرة، وقالت:" حبيت اوى فكرة القصة دى واننا ابتدينا يبقى عندنا وعى لمناقشة الأنواع دى من الدراما وتقديمها بالشكل دا، وقد ايه دا ممكن يوعى الناس بالنوع دا من الإمراض اللى بتبقى عبء نفسي على صاحبها، واد ايه اللى حواليه ممكن يوصلوه لأنه يكره نفسه او انه يحبها ويتقبلها ودا دور الناس اللى حواليه ودور المجتمع فى تقديم دراما تفهم الناس دا لأن قبل كدا ناس كتير مكنش عندها فكرة عن المرض دا وكانوا بيتعاملوا بطريقة تأثر نفسيا جدا على صاحب المرض اللى طبعا جزء كبير منه نفسي ومناعي..".

ويذكر أن مسلسل "إلا أنا" مكون من عدة حكايات منفصلة ويقدم مجموعة من القصص والقضايا التي تعيشها المرأة، وتعتبر حكاية "لازم أعيش" دوت الخليج الحكاية قبل الاخيرة من المسلسل، قبل الجزء الأخير الذي ستقدمه الفنانة ريهام عبد الغفور، وذلك بعد مشاركة النجمات في الحكايات السابقة وأبرزهن كندة علوش وحنان مطاوع وغيرهن.