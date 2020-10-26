صور لقطات رومانسية ومثيرة للجدل في مهرجان الجونة وأحمد فهمي يسخر من المبالغة!

شهد افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والأيام الأولى منه عدة لقطات أثارت إعجاب الجمهور وكذلك لقطات أخرى مواقف أثارت الانتقادات والجدل، بالإضافة إلى اللقطات الرومانسية في المهرجان.

زوج ابنة نجلاء فتحي يحمل حذائها على السجادة الحمراء

ومن المشاهد التي أثارت الجدل والإعجاب في مهرجان الجونة السينمائي، ظهور المخرج خضر محمد خضر مع زوجته ياسمين، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، وهو يحمل حذائها على السجادة الحمراء في المهرجان، ونشر خضر الصورة وقال:" الصورة الوحيدة العدلة لينا على ال Red Carpet معلهش بقى كان اليوم خلص والمدام رجليها مش مستحملة"، ولاقت الصورة على إعجاب المتابعين بسبب رومانسيتهما.

أحمد فهمي يسخر من المبالغة في الرومانسية في الجونة!

وأثار الفنان أحمد فهمي الجدل أيضاً بسبب نشره تغريدة ساخرة من المبالغة في الرومانسية على السجادة الحمراء، وقال:" إن شاء الله هروح مهرجان قريب وربنا يكرمنى ورباط جزمة هنا يتفك مثلاً واوطى اربطلها الجزمة عشان يتقال عليا كيوت وقد ايه جميل"، وربط الجمهور بين التغريدة وبين مهرجان الجونة خاصة إن فهمي لم يحضر المهرجان حتى الآن، قبل ان يرد في التعليقات بأنه لا يقصد مهرجان الجونة بالتغريدة.

آسر ياسين مع أبنائه في الجونة

وبجانب الثنائيات الرومانسية في مهرجان الجونة، حظيت التجمعات العائلية أيضاً على إعجاب الجمهور، خاصة ظهور الفنان آسر ياسين مع زوجته وطفليه على السجادة الحمراء، وخطفت العائلة الأنظار وتلقى آسر ياسين الإشادات بسبب حرصه على تواجد أبنائه معه لكي تكون لهم ذكرياتهم الخاصة في المستقبل، وحضر أيضاً الفنان خالد النبوي مع أبنائه وزوجته على هامش المهرجان، ويعتبر ذلك ظهور نادر لهم في مناسبة فنية وعامة.

ثنائية إسلام إبراهيم ودنيا ماهر تثير التساؤلات

وأثار الممثل الشاب إسلام إبراهيم التساؤلات والجدل أيضاً بسبب ظهوره المتكرر مع الممثلة دنيا ماهر على السجادة الحمراء، وذلك بعد ثنائيتهما في مسلسل "100 وش"، كونا ثنائية جديدة في مهرجان الجونة، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بوجود قصة حب بينهما خاصة بعد نشر إسلام إبراهيم لصور إطلالة دنيا ماهر على حسابه بفيسبوك وتغزله بها، إلا أنهما لم يعلقا على الجدل المثار حولها.

تكريم النجوم الراحلين في مهرجان الجونة

ومن اللقطات الإيجابية التي لاقت إعجاب المتابعين في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، دوت الخليج تكريم عدد من الفنانين الراحلين من خلال تصميم صورهم في مشغولات يدوية خاصة تهدى لضيوف المهرجان في الدعوات، وأبرزها للفنانة الراحلة رجاء الجداوي وهي اللافتة التي أثرت في قلوب الجمهور وحضور المهرجان.