ياسمين صبري ترد على السخرية من تصريحاتها عن قضايا المرأة ومهيرة عبد العزيز تدافع عنها

ياسمين صبري ردت على السخرية والهجوم الذي تعرضت له في الأيام الأخيرة بسبب تصريحاتها عن قضايا المرأة في مهرجان الجونة السينمائي، والتي اتهمها البعض بسببها بالجهل بقضايا المرأة والإساءة لها.

ياسمين صبري ترد على انتقادات تصريحاتها في مهرجان الجونة

واستعانت ياسمين صبري بدفاع أحد معجبيها عنها، ونشرت تغريدة من تويتر على حساباتها، والتي هاجمت بها الساخرين من تصريحاتها ومن موجة الهجوم ضدها بسبب تصريحاتها في مهرجان الجونة، واتهمت الساخرين بعدم فهم سياق التصريحات والتي قصدت بها ياسمين صبري إن مسلسلها الجديد لن يناقش قضية للمرأة، ولا يعني ذلك إنها لا تعترف بوجود قضايا للمرأة.

ياسمين صبري تتعرض لحملة سخرية واسعة

وذكرت التغريدة أن مواقف ياسمين صبري تشهد لها إنها مهتمة بقضايا المرأة وشاركت في عدة حملات لدعم المرأة مثل حملة "انتي الأهم" وحملة لمناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى مواقفها التي تعلنها على موقع تويتر، وذلك بعدما اتهمها البعض بالجهل بقضايا المرأة بعدما قالت في تصريحاتها رداً على مناقشتها قضايا المرأة في مسلسلاتها:" أنا بحب المرأة وبحب أعمل حاجات للمرأة.. مفيش قضية أوي ندافع عنها.. بحب الحاجات اللي الست بتمر بيها كل يوم أو عندها مشكلة أحطها في الفيلم أو المسلسل".

مهيرة عبد العزيز تدافع عن ياسمين صبري بعد الهجوم عليها

وعلقت الإعلامية مهيرة عبد العزيز على دفاع ياسمين صبري عن نفسها على انستقرام، وشاركت في النقاش حول تصريحات ياسمين صبري، وقالت:"من المؤسف لما تكون المرأة دوت الخليج عدوة المرأة بدلا من ان تكون داعمة لها، لها أقول اضعف الإيمان انك ما تكسريها وتخليها في حالها، جمال ياسمين ونجاحها هبة من رب العالمين، ومن بعد مجهودها الشخصي، دوت الخليج أكيد تعبت عشان توصل لهذي المكانة، فليش البعض كاره هالشي؟ ما عندكم إيمان بقدرة رب العالمين؟؟ طيب ادعولها بالخير يمكن لما تصفوا النية مثل ما ربي عطاها يعطيكم".

ورغم ذلك تعرضت ياسمين عبد العزيز لانتقادات جديدة بسبب عدم ردها مباشرة على جدل تصريحاتها، واستعانتها بتغريدة لأحد المعجبين، والتي لم تمنع البعض من اتهامها بتجاهل قضايا المرأة وأن تصريحاتها كانت في هذا الإطار، ولا تعتبر تلك التصريحات الوحيدة التي جعلها عرضة للسخرية في المهرجان، وذلك بعدما قالت إنها استثمرت وقتها في أزمة كورونا بالزواج من أحمد أبو هشيمة ووصفت عام 2020 بـ"الحياة حلوة" رغم أزمة فيروس كورونا.