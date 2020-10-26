في عيد ميلاد هاني رمزي.. ماذا قال عن الخمور؟

يحل اليوم الأثنين 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان هاني رمزي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1964، و استطاع اكتساب شهرة كبيرة منذ ظهوره بسبب خفة ظله وحضوره أمام الكاميرا.

ولد هاني رمزي، عام 1964 في محافظة المنيا وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية وكان ظهوره للمرة الاولي مع الفنان وحيد سيف في مسرحية "عايزه مليونير".

والده محام شهير، وكان غير محبذ دخول نجله المجال الفنى فى البداية، حيث كان يرغب فى أن يستكمل مشوار العائلة التى تعمل فى مجال المحاماة والقضاء.