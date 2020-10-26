في ذكرى ميلاد محمد خان.. ترك الهندسة من أجل الإخراج

تحل اليوم الإثنين 26 أكتوبر، ذكرى ميلاد المخرج الكبير الراحل محمد خان، والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1942، ورحل في 26 يوليو عام 2016 عن عمر يناهز الـ73 عامًا ، تاركًا خلفه رصيدا سينمائيا ضخما وفكرا فنيا مميزا.

ولد محمد خان لأم مصرية وأب باكستانى، عشق السينما منذ صغره، بسبب نشأته بجوار دار سينما مكشوفة، وأتاحت له المشاهدة الدائمة من شرفة منزله. تناولت أعمال محمد خان، الواقع السياسي والاجتماعي المصري، ومن أبرز أعماله زوجة رجل مهم و أحلام هند وكاميليا وأيام السادات وضربة شمس الذي حصل علي جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي في أولى دوراته عام 1979 وفتاة المصنع الذي حصد العديد من الجوائز العربية والدولية.

ويعتقد الكثير أن الإخراج السينمائي كان حلم خان الأول والأخير.. ولكن الحقيقة ليست كذلك، فقد كان يحلم أن يكون مهندسا معماريا وسافر إلى لندن للدراسة بها.. ولكن عن طريق الصدفة تعرف على شاب كندي وأقنعه بالذهاب معه لمعهد السينما في لندن، ليقرر ترك الهندسة والالتحاق بالمعهد، وبعد ذلك عاد للقاهرة وقدم عشرات الأفلام المميزة.