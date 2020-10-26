في عيد ميلاد أمينة خليل.. حقيقة زواجها السري بـ عمرو يوسف

يصادف اليوم الإثنين 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة أمينة خليل، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1988، وهي ابنة الموسيقار يحيي خليل، درست التمثيل في الجامعة الأمريكية وتخرجت منها عام 2009.

ولدت أمينة خليل، عام 1988 ودخلت مجال الفن عام 2011 من خلال مشاركتها في مسلسل "الجامعة" وكان ذلك المسلسل نقطة تحول في حياتها حيث استطاعت جذب الجمهور اليها ببراعتها امام الكاميرا لذلك شاركت في 2012 مسلسلاين في نفس العام الاول "طرف تالت" بمشاركة الفنان امير كرارة وعمرو يوسف والثاني "شربات لوز" بمشاركة الفنانة يسرا بالاضافة الي انها وقفت امام الفنان محمد رمضان في فيلم "الكنز" .

قبل 4 سنوات، وبعد النجاح الذي حققه مسلسل «جراند أوتيل» للفنان عمرو يوسف عام 2016، انتشرت شائعات حول زواج الأخير من أمينة خليل، واستغل مروجي تلك الشائعات اجتماع الثنائي في المسلسل السابق ذكره، وظهورهما معًا في أكثر من صورة.

وألتزم الثنائي الصمت ولم يردان على تلك الشائعات فور انتشارها، وتزوج عمرو يوسف، بعدها من كندة علوش، وتم خطبة أمينة خليل إلى رجل الأعمال عمر طه.

ولم تكن هذه هي الشائعة الوحيدة التي لاحقت أمين خليل، فقد سبق انتشار شائعة خطوبتها لـ عضو فريق كايروكي (تامر هاشم)، مستعينين بصورتها مع الأخير وهو يحتضنها في إحدى المناسبات العامة، تزامنًا مع انتشار خبر لاستعدادها للخطوبة، لكن تبين عدم صحة هذا الخبر أيضًا مع مرور الوقت.