في عيد ميلاد أمينة خليل.. حقيقة زواجها السري بـ عمرو يوسف

قبل 4 سنوات، وبعد النجاح الذي حققه مسلسل «جراند أوتيل» للفنان عمرو يوسف عام 2016، انتشرت شائعات حول زواج الأخير من أمينة خليل، واستغل مروجي تلك الشائعات اجتماع الثنائي في المسلسل السابق ذكره، وظهورهما معًا في أكثر من صورة.
وألتزم الثنائي الصمت ولم يردان على تلك الشائعات فور انتشارها، وتزوج عمرو يوسف، بعدها من كندة علوش، وتم خطبة أمينة خليل إلى رجل الأعمال عمر طه.
ولم تكن هذه هي الشائعة الوحيدة التي لاحقت أمين خليل، فقد سبق انتشار شائعة خطوبتها لـ عضو فريق كايروكي (تامر هاشم)، مستعينين بصورتها مع الأخير وهو يحتضنها في إحدى المناسبات العامة، تزامنًا مع انتشار خبر لاستعدادها للخطوبة، لكن تبين عدم صحة هذا الخبر أيضًا مع مرور الوقت.
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