في عيد ميلاد زيزي عادل.. شاهد ظهور نادر لوالدتها

تحتفل اليوم الإثنين 26 أكتوبر، المطربة زيزي عادل، بعيد ميلادها الـ 33، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1987، بدولة الكويت، ودرست في معهد الموسيقى العربية.

بدأت زيزي عادل، بالغناء في كورال المدرسة، ما جعلها تتجه نحو الدراسة في معهد الموسيقى العربية، ولدى «زيزي» ثلاث أخوات، هم: غادة ندى غدير. لم تعتاد زيزي عادل، الظهور مع والدتها كثيرًا، ولكن في شهر فبراير الماضي شاركت متابعيها، بمجموعة من الصور تجمعها بوالدتها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زيزي في الصور برفقة والدتها لتهنئها بعيد ميلادها وعلقت قائلة:"كل سنة وانتي طيبة يا أحن وأطيب وأجمل ماما في الدنيا كلها وربنا يخليكي لينا وياخد من عمري ويديكي".

يذكر أن آخر أعمال المطربة زيزى عادل أغنية "عالله تتهور" من كلمات وألحان زيزى عادل، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهى الأغنية التى تأتى بعدما طرحت آخر أغانيها "الرجالة" التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد طرحها في وقت سابق من العام الجارى.