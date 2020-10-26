كيف يقضي محيي إسماعيل وقته في مهرجان الجونة السينمائي؟

لم يستغل الفنان الكبير محيي إسماعيل فترة تواجده بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة حتى الآن، حيث يكتفى بالمرور على البساط الأحمر قبيل عرض الأفلام، ويظل جالسا خارج قاعة العرض رافضا الدخول دون سبب.

محيي إسماعيل فضل أيضا عدم الإدلاء بتصريحات للصحافة والإعلام الا فيما ندر، ولم يعلق حتى اللحظة على تواجد اسمه ضمن قائمة الرافضين لتكريم الممثل الفرنسي جيراد دي بارديو.

المهرجان يحوي "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.