في ذكرى ميلاد محمد خان.. حكاية اعتداء أحمد زكي عليه بـ السكين

تحل اليوم الإثنين 26 أكتوبر، ذكرى ميلاد المخرج الكبير الراحل محمد خان، والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1942، ورحل في 26 يوليو عام 2016 عن عمر يناهز الـ73 عامًا ، تاركًا خلفه رصيدا سينمائيا ضخما وفكرا فنيا مميزا.

ولد محمد خان لأم مصرية وأب باكستانى، عشق السينما منذ صغره، بسبب نشأته بجوار دار سينما مكشوفة، وأتاحت له المشاهدة الدائمة من شرفة منزله.

ورغم تميز «خان» كمخرج وإدراج أفلامه في المهرجانات الدولية فقد حصل علي الجنسية المصرية بقرار جمهوري في مارس عام 2014 فقط قبل رحيله بعامين فقط بعد محاولات عديدة استمرت لسنوات طويلة من المطالبة بها بإصرار لم يفتر علي تحقيق حلمه والذي وصفه ب "الأمنية الغالية".