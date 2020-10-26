عائشة بن أحمد لـ خالد النبوي : أنا من أكبر جمهورك

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد صورة لها من خلال خاصية الاستوري علي حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت عائشة في الصورة مع خالد النبوي من مهرجان الجونة السينمائي.

وعلقت عائشة على الصورة قائلة : " i'am a big fan ".

وشاركت عائشة بن أحمد فى بطولة فيلم " توأم روحي" و يدور الفيلم في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

تحدث الفنان حسن الرداد، عن نجاح فيلم «توأم روحي»، مؤكدا أنه لم يتوقع نجاح توأم روحي بهذا الشكل في ظل جائحة فيروس كورونا وإلزام الحضور بنسبة 25% فقط في دور السينما.

وقال «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» : «احنا غامرنا بالفيلم وربنا كرمنا جدا أكتر ما كنا نتوقع، وعملنا مجهود كبير وأجل لاسباب وظروف كثيرة».

وتابع الفنان حسن الرداد : «هناك اجماع بين النقاد الفنيين والجمهور على نجاح فيلم توأم روحي وهذا من العادات القليلة عندما تحدث»، مضيفا أنا بعمل حساب الجمهور في كل أعمالي الفنية وأحترم أراء النقاد .

وأشار أن هناك بعض النقاد بنسبة 20% لم يعجبهم اي حاجة خالص ولا اي عمل فني، مؤكدا أنه دائما مهتم بدوره في كل الاعمال الفنية، والمخرج هو أهم شخص في العمل لان لديه رؤية معينة في المشاهد منهم عثمان أبو لبن.