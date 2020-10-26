آسر ياسين مع فريق عمل ”100 وش” من مهرجان الجونة

نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة له مع عدد كبير من الفنانين ، وذلك عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

و ظهر اسر ياسين في الصوره مع علا رشدي و ساره التونسي و عدد من فريق عمل مسلسل 100 وش مع عدد من الفنانين.

وعلق آسر ياسين على الصورة قائلا: " العصابة المجدع رزق".

يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.

ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.