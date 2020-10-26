من إسبانيا.. شاهد أحدث ظهور لـ نادر حمدي

نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر نادر من إسبانيا وعلق على الصورة قائلًا: "صباح الخير عليكم".
وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- الصورة تجنن
- شكلك حلو
- قمر يا نادر
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وطرح الفنان نادر حمدي سابقًا كليب بعنوان مانسيتهاش، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" و تعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي" في 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتي".
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