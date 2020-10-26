اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

علم "دوت الخليج" أن الفنانة درة ستحتفل اليوم بعقد قرانها في الجونة على رجل الأعمال هاني سعد، ثم يقام حفل الزفاف بعد 3 أيام.

عقد القران سيتم في الجونة في أحد الفنادق مساء اليوم وفق مصادرنا الخاصة.



الجدير بالذكر أن تعليقا لرجل الأعمال هاني سعد على صورة لدرة أشعل السوشيال ميديا، وأعاد للأذهان ما أشيع سابقا عن علاقة رومانسية تربطه بها.



وتداولت السوشيال ميديا تعليقا لهاني سعد مع منشن درة وعبارة "I love you"، والتي أجابت عليها بــ"love you too".

وعلى الرغم من أن درة تتلقى الكثير من رسائل الحب وتعليقات الإعجاب على صورها عبر إنستجرام، خاصة وأن متابعيها يتجاوزون 11 مليون شخص، إلا أن عبارات الحب من هاني سعد وتفاعلها مع تعليقه بنفس العبارات جعل متابعوها يلاحظون الاهتمام المتبادل بين الطرفين.

