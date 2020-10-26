محمد رمضان يشارك متابعيه بصورة جديدة من دبي

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه على موقع الصور «إنستجرام» بصورة جديدة له، خلال تواجده بالإمارات حيث يقوم بتصوير أغنتيه الجديدة "الشرع حلل أربعة".



وقدم "محمد رمضان" مؤخرًا فيديو من كواليس أغنيته الجديدة «الشرع حلل أربعة» والتي يقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في الإمارات، وسبق وأن أوضح: «من دبي بدأنا التحضيرات لتصوير فيديو كليب الشرع حلل أربعة».

حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 37 مليونا و492 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

