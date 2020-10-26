بـ فستان صيفي.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جريئة.



وتألقت نوال الزغبي، مرتدية فستانا صيفيا قصيرا باللون الأخضر، بدون أكمام لتبرز جمالها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي في الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تتناسب مع إطلالتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع.

وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التى تبرز جمال ظهورها، وكتبت معلقة على الصورة قائلة: "صباح الخير"

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.