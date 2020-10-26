أبلة فاهيتا تعود بموسم جديد حصريا على قناة ON.. تفاصيل

تعود أبلة فاهيتا لجمهورها بموسم جديد من برنامج "الدوبلكس"، عبر شاشة قناة ON، وطرحت القناة برومو برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكس" قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد للبرنامج، والذى تعرض حلقاته حصريا على شاشة ON، يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، وذلك بدءا من يوم 29 أكتوبر الجارى.

ظهرت أبلة فاهيتا، في البرومو وهى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".