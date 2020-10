أحمد مالك أحدثهم| تعرف على أبرز فنانين مصريين شاركوا في أفلام عالمية

استطاع الفنان الشاب أحمد مالك ، أن يحجز مقعدا وسط النجوم العالميين، من خلال مشاركته فى أفلام عالمية، وهو ما يؤكد أن النجوم المصريين لا يزالون على الخريطة العالمية، ولم يكن أحمد مالك الأول والأخير، ولكن هناك عددا من النجوم الذين سبقوه منهم الفنان عمر الشريف وعمرو واكد، وخالد النبوي وخالد أبو النجا ، صدي البلد رصد في هذا التقرير أبرز هؤلاء النجوم.

شارك الفنان أحمد مالك بفيلمه The Furnace للمخرج الاسترالي رودريك ماكاي خلال مهرجان الجونة، الذي أطلق من فعاليات النسخة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. ونال الفيلم عرضا كامل العدد، كما حصد إشادة العديد من النقاد.

يعد الفنان العالمى عمر الشريف من أكثر الممثلين الذين دخلوا العالمية وبدأت قصة "الشريف" مع السينما العالمية عام 1962 حين قدم دور "الأمير على" فى فيلم "لورانس العرب"، Lawrence of Arabia ، ومنذ السنة الأولى كانت انطلاقته القوية، واستطاع خطف الأنظار في "لورانس العرب"، لدرجة جعلت اسمه يطرح ضمن ترشيحات جائزة "الأوسكار" لأفضل دور مساعد عن دوره بالفيلم، وكان أول فنان عربي يتم ترشيحه لتلك الجائزة.

بدأ مشوار عمرو واكد إلى العالمية عام 2005، حين قدم دور "محمد شيخ عجيزة"، إرهابى عربى فى فيلم "سريانا" Syriana، أمام الممثل العالمى جورج كلوني، وحاز الفيلم على جائزة "الأوسكار"، وأمام هالى بيرى وهيو جاكمان، قدم فيلم "الرجال إكس: الموقف الأخير"، X-Men: The Last Stand، عام 2006، ثم جاءت مشاركته القوية في مسلسل "بيت صدام" House of Saddam، عام 2008، عن فترة حكم الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، وقدم فيه دور حسين كامل، زوج ابنة صدام، ورئيس الحرس الجمهوري.

وأثار هذا العمل جدلا واسعا في مصر، بسبب مشاركته فى المسلسل، رغم أن بطله الرئيسى إسرائيلى الجنسية، وقدم دور صدام حسين، ما رآه البعض تطبيعا من الفنان المصري مع ممثل إسرائيلي، كما أن الفيلم واجه انتقادات عربية بسبب ما وصفوه بتعمد اختيار ممثل إسرائيلى للقيام بدور صدام حسين.

وفي عام 2010 شارك فى الفيلم الإيطالى "الأب والغريب"، من بطولة اليساندرو جاسمان، كسينيا رابوبورت، وفي عام 2012 قدم دور البطولة في الفيلم الإنجليزي "صيد السلمون في اليمن"، Salmon Fishing in the Yemen، الفيلم تدور قصته حول "شيخ يمني مهووس بسمك السلمون، يطلب من عالم بريطاني نقل سمك السلمون إلى صحراء اليمن، كي يتكاثر بإحدى مزارع تربية الأسماك أو البحيرات المتواجدة في قلب الصحراء، الأمر الذي يدفع الحكومة البريطانية لمتابعة التجربة التي تراها فرصة من أجل حدوث طفرة بتلك المنطقة، وسط تولي إحدى مسؤولات الحكومة البريطانية أمر متابعة تلك التجربة".

