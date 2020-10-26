حقيقة عقد قران الفنانة التونسية درة في الجونة.. تعرف على التفاصيل

تداولت بعض الأنباء منذ ساعات عن احتفال الفنانة التونسية درة بعقد قرانها من رجل الأعمال هاني سعد، في مدينة الجونة.

وهو ما نفته الفنانة التونسية، في تصريحات صحفية، أكدت خلالها عدم وجود عقد قران اليوم في الجونة، ولكنها لم تنف وجود قصة حب من الأساس، ما يعني أنها ربما ستحتفل بعقد قرانها ولكن "ليس في الجونة اليوم" حسبما تردد.

وكانت مصادر أكدت لـ دوت الخليج، أن الفنانة التونسية درة ستحتفل اليوم بعقد قرانها في أحد فنادق الجونة على رجل الأعمال هاني سعد، ثم يقام حفل الزفاف بعد 3 أيام، وهو ما نفته الفنانة التونسية.

جدير بالذكر أن تعليقا لرجل الأعمال هاني سعد على صورة لدرة أشعل السوشيال ميديا، وأعاد للأذهان ما أشيع سابقا عن علاقة رومانسية تربطه بها.



وتداولت السوشيال ميديا تعليقا لهاني سعد مع منشن درة وعبارة "I love you"، والتي أجابت عليها بــ"love you too".

وعلى الرغم من أن درة تتلقى الكثير من رسائل الحب وتعليقات الإعجاب على صورها عبر إنستجرام، خاصة وأن متابعيها يتجاوزون 11 مليون شخص، إلا أن عبارات الحب من هاني سعد وتفاعلها مع تعليقه بنفس العبارات جعل متابعوها يلاحظون الاهتمام المتبادل بين الطرفين.