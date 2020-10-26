تمكين المرأة في السينما.. منة شلبي وجيهان طاهر: النساء منسيات من صناعة القرار

أقام مهرجان الجونة السينمائي ندوة "تمكين المرأة في السينما"، خلال الدورة الرابعة للمهرجان التي تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

ضم النقاش عددا من النساء العاملات في صناعة السينما، من بينهن: الفنانة منة شلبي، والمخرجتين نجوى نجار وجيهان الطاهري، والمذيعة ريا أبي راشد، والممثلة الهندية ريشا تشادا.

وتحدثوا المشاركات عن دور المرأة في الصناعة، وإيضاح كيف يمكن لوجهات نظرهن وموهبتهن الفريدة أن تلقي الضوء على القضايا والمشكلات التي تتعرض لها صناعة السينما، وكيفية تخطي النساء لتلك المشكلات، وذلك في ظل المطالبات بضرورة وجود عدد أكبر من النساء أمام الكاميرا، وخلف الكاميرا.

قالت المخرجة نجوى النجار إنها تدرب النساء على السينما في فلسطين، مشيرة الى أن لديهم فجوة في التصوير والكتابة، ولفتت الى أن النساء دائما في أدوار تدعم الرجال، مشيرة الى أنها تفتقد نصوص تعزز دور المرأة.

والفنانة منة شلبي قالت إنها تستمتع بالعمل مع النساء، ولكنها نوهت أن النساء في مجتمعتنا لا يملكون اتخاذ القرار، ولفتت الى أنها كانت محظوظة بدورها في نواره مع هالة خليل، وعدد كبير من المخرجين التي عملت معهم ويدعمون قضايا المرأة.

ووافقت المخرجة جيهان طاهر على ما قالته منة شلبي، وأكدت أن هناك الكثير من الأفكار المغلوطة، عند النساء، ولفتت الى أن أسماء النساء الكبار تتصدر المشهد ويحصلن على جزء من حقوقهن ولكن هناك عدد آخر لا يستطيع، ونوهت أيضا الى أن المراة منسية من صناعة للقرار، ما يمكن أن نفعله الآن أن نبني جسرا بين النساء والعالم ونعودهم على المطالبة بحقوقهم.