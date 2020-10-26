أمينة خليل تكشف إصابتها بـ"كورونا" وسبب عدم تواجد خطيبها معها في الجونة

أمينة خليل تكشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث فاجأت النجمة المصرية الشابة مقدم برنامج "insider" بالإعلان عن إصابتها بهذا الفيروس بعدما كانت أخفت ذلك عن الجميع في الفترة الماضية، معلنة في الوقت عينه شفائها منه، وردت من ناحية ثانية على التساؤلات حول عدم تواجد خطيبها معها في مهرجان الجونة السينمائي المقام حالياً في دورته الرابعة.

تفاصيل إصابة أمينة خليل بفيروس كورونا

الفنانة أمينة خليل أعلنت إذاً عبر برنامج "insider"عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد على هامش تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي 2020 ووصفت تجربتها بالصعبة لكنها استطاعت التغلب عليها قائلة: "أصبت بكورونا والحمدلله تم شفائي منه، والتجربة كانت صعبة ولم تكن لطيفة أبدًا، ولكنها عدّت".

أمينة خليل كانت قد أخفت طيلة الفترة الماضية خبر اصابتها بفيروس كورونا، فيما أعلن العديد من الفنانين العرب إصابتهم في وقت سابق بهذا الفيروس وانتصر معظهم على المرض وبينهم فخرية خميس وداليدا خليل ونادية مصطفى وغيرهم.

أمينة خليل تكشف سبب غياب خطيبها عن الجونة

أمينة خليل ردت على التساؤلات حول غياب خطيبها رجل الأعمال عمر طه عن التواجد معها في مهرجان الجونة وفعاليته الى جانب عدم نشرها صور برفقته عبر حساباتها على انستغرام فأكدت بأنها تفضل الحفاظ على حياتها الخصوصية بعيداً عن الأضواء والإعلام.

وقالت :"حياتي الخاصة ملك لي، ولا أحب أن أنشرها بشكل مستمر، وعمر لم يحضر معي المهرجان لأنه ليس مجاله".

امينة خليل أعلنت خطوبتها من عمر طه قبل حوالي شهرين واقامت حفلاً بهذه المناسبة اقتصر على حضور العائلة وعدد من اصدقائها بسبب اجراءات الحماية من فيروس كورونا.

أمينة خليل أوضحت في لقاء سابق أن زواجها من المهندس عمر طه لن يبعدها عن مجال التمثيل، وأنها لا مجال للحديث عن فكرة الاعتزال، خاصة وأنه الشيء الذي تحبه وطالما تمنت العمل به، لكنها أكدت أيضًا أنها بعد الزواج سيكون عليها أن تعطي اهتمامها بشكل أكبر، لأسرتها الصغيرة، لافتة إلى أنها على سبيل المثال، لن تستطيع التمثيل وهي حامل بطفل في شهرها التاسع.

امينة خليل تثير الجدل بفستانها في مهرجان الجونة

الفنانة أمينة خليل تلقت الإنتقادات على اطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض من الدانتيل، بقصة صدر على شكل حرف v بينما جاءت قصة الفستان السفلية غريبة، كما حرصت على حضور فعاليات المهرجان في اليومين الثاني والثالث وتألقت بفساتين زاهية.

وكان أحدث أعمال الفنانة المصرية هو مشاركتها في بطولة فيلم "توأم روحي" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، وهو من بطولة حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوي وبيومي فؤاد وميرنا جميل، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.