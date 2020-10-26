فيديو اللبنانية جوانا ملاح تعود للغناء وتكشف سبب غيابها الطويل

جوانا ملاح الفنانة اللبنانية التي غابت خلال السنوات الماضية عن الساحة الفنية عادت بأغنية جديدة تحمل عنوان "أنا عربية"، وكشفت خلال لقائها ببرنامج "الصباح" المعروض على شاشة قناة "سكاي نيوز عربية" سبب ابتعادها عن الساحة الفنية، ورأيها في التطور الكبير والنهضة الفنية في المملكة العربية السعودية.

جوانا ملاح تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

جوانا ملاح أكدت في لقائها أنها لم تعتزل الفن لكنها مرت بظروف خاصة جعلتها تبتعد عن الساحة الفنية، بالإضافة إلى شعورها بأنها لم يكن لديها جديد لتقدمه، وأكدت أن قرار اعتزالها صعب نظرا لأهمية الفن بالنسبة لها وارتباطها الشديد به فقالت: "لم أقرر اعتزال الفن بل كان لدي ظروف خاصة وشخصية تسببت في رحيلي إلى أوروبا، لكن لا استطيع أن أترك الفن لأنه يجري في عروقي، والفترة الماضية لم يكن لدي شيء جديد لكي أقدمه، ولقد مررت بظروف صعبة بسبب انفجار بيروت، الذي تسبب في وفاة أحد الأصدقاء المقربين".

"أنا عربية" أحدث أغاني النجمة اللبنانية جوانا ملاح

"أنا عربية" أحدث الأغاني التي أطلقتها الفنانة جوانا ملاح خلال الفترة الماضية والتي قامت بكتابة كلماتها، وأكدت أن الأغنية فكرتها بدأت منذ عام 2017، لكن انفجار بيروت تسبب في الإسراع بتنفيذها، وهي من ألحان الموسيقار هاني شنودة، وتوزيع ريمون الحاج، وإخراج بشير أسمر فقالت جوانا ملاح: "بصراحة أنا عدت بنشيد (أنا عربية) الذي لا اعتبره أغنية، فقد فكرت في تقديم شيء مختلف، وكتبت الكلمات في عام 2017 وبدأت تنفيذها وبعد ذلك قمت بتصويرها فيديو كليب مع المخرج بشير أسمر وكانت هناك جلسات طويلة، وللصدفة أن الجلسات التي جمعت فريق عمل الأغنية كانت في أكثر الأماكن تضررا بسبب انفجار بيروت".

جوانا ملاح: سعيدة بالنهضة الفنية في المملكة العربية السعودية

جوانا ملاح تحدثت كذلك عن النهضة الفنية في المملكة العربية السعودية وأكدت على دور التطور الكبير في استغلال المواهب السعودية التي لديها خصوصية كبيرة في الفن الذي تقدمه من ناحية الكلمات والألحان فقالت: "سعيدة بالنهضة الفنية التي تحدث في السعودية ولا يجب أن ننسى أن المملكة العربية السعودية تمتلك كم كبير من المواهب فقد شاركت من قبل في حفل مع الفنان محمد عبده، وأنا من المعجبين بالفنان الراحل أبو بكر سالم، وما قدمه الراحل الكبير طلال مداح، فنجوم السعودية لديهم خصوصية في الكلمات التي يقدموها، وكذلك الألحان"، جوانا ملاح بدأت رحلتها مع عالم الفن في عام 1993 مع حصولها على الميدالية الذهبية في فئة الأغاني الفلوكلورية في استديو الفن، ثم قدمت مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة منها "عليك عيني"، و" شيناناى"، و"أصعب قرار"، و" حتفضل في قلبي".