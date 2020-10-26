تفاصيل وفاة الفنان السوري نبيل حلواني بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان السوري نبيل حلواني بعد صراع قصير مع المرض حيث نعت نقابة الفنانين السوريين صباح اليوم الفنان نبيل حلواني عن عمر يناهز 53 عاماً على أن يتم تشييع جثمانه اليوم الاثنين من منزله ويصلى عليه عقب صلاة الظهر في جامع النقشبندي في السويقة.

وفاة الفنان السوري نبيل حلواني بعد صراع مع المرض

الفنان السوري نبيل حلواني عانى في الشهرين الماضيين من سرطان المعدة وبدأ بتقلي العلاج الكيمائي لتتدهور حالته في اليومين الماضيين ويفارق الحياة في مستشفى ابن النفيس بدمشق عن عمر 53 عاماً تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً امتد لأكثر من 40 عاماً في التلفزيون والمسرح والسينما.

معلومات عن نبيل حلواني

نبيل حلواني ممثل مسرحي مواليد دمشق 1967 وكانت بداياته على مسرح الشبيبة من خلال مشاركته بالمهرجان المسرحي الشبيبي المركزي الأول سنة 1979، ويعتبر من أحد مؤسسي مسرح الطفل مع مطلع الثمانينيات حيث وجد في مسرح الطفل متنفسا له يقدم فيه قدراته، وله مشاركات ثمينة في عروض المسرح القومي والتي تزامنت مع حضوره في مسلسلات درامية لا ما تزال بذاكرة الجمهور مثل "حرب السنوات الأربع" سنة 1980 و”عريس الهنا” مع الراحل نهاد قلعي سنة 1984 مسجلاً في نفس العام حضوراً لافتاً في أحد أكثر أفلام المؤسسة العامة للسينما نجاحاً وهو “أحلام المدينة” للمخرج محمد ملص.

نبيل حلواني شارك في أكثر من خمسين مسلسلاً سورياً لكنه لم يحظى بأدوار رئيسية، ومن أبرز مشاركاته في المسلسلات الدرامية: أخوة التراب وحمام القيشاني وعودة غوار وبطل من هذا الزمان ولورنس العرب والحصرم الشامي.

وكانت له مشاركة في المسلسل المصري "فارس بلا جواد"، وعمل ايضا كمدير للإنتاج لعدد من الأعمال ليكون آخر ظهور له على الشاشة في الجزء الـ 10 من “باب الحارة” مع المخرج محمد زهير رجب بشخصية "أبو صياح".