"بيضحكني واستثمرت وقتي في زواجي منه"..4 مواقف تسببت فيها ياسمين صبري بإحراج زوجها؟

ياسمين صبري بمجرد ظهورها إعلاميًا أو في أي فعالية فنية، تصبح النجمة الأكثر إثارة للجدل سواء بسبب إطلالتها، أو بسبب تصريحاتها التي تنتشر على نطاق واسع بين الجمهور وهو ما يتسبب عادة في إحراجها في النهاية.

ياسمين صبري.. هل أحرجت زوجها؟

لكن مؤخرًا لم تكن تصريحات ياسمين صبري قد تسببت في إحراج لها فقط، بل أيضًا أحرجت زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، حيث كانت أحدث تصريحاتها عندما حضرت حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة، حيث علقت في أحد اللقاءات المصورة وقالت إنها لا تحب أن تضيع وقتها وتستثمر وقتها دائماً، وهو ما فعلته في فترة انتشار فيروس كورونا والحظر الصحي، واستثمرت وقتها في الزواج من أحمد أبو هشيمة.

تصريح ياسمين صبري تسبب في سخرية البعض واعتبروا أنها تقصد أن زواجها من رجل الأعمال المصري بمثابة صفقة، حرصت على إتمامها، دون التطرق إلى الحديث عن كيف بدأت علاقتهما أو وصف الحالة الرومانسية التي يتوقع متابعي كل منهما أنهما يعيشان فيها!

أبرز ما جذب ياسمين صبري في زوجها

وقبلها، وتحديدًا عند ظهورها في برنامج "رامز مجنون رسمي" عندما سألتها الإعلامية أروى عن أبرز ما جذبها في زوجها أحمد أبو هشيمة، ووضعتها أمام اختيارين حينها وهما "جدعنته أو وسامته"، لكن إجابة ياسمين أثارت سخرية الجميع، فقالت: "بيضحكني"، لتصبح بعدها محور اهتمام الجمهور بسبب حديثها عن زوجها.

علاقة أسرة ياسمين صبري بأحمد أبو هشيمة

من ضمن المواقف التي أثارت اللغط أيضًا كانت عند الاحتفال بزواجهما، فلم يحضر أي من أفراد أسرتها الحفل العائلي الذي اقتصر على أسرة رجل الأعمال المصري فقط، بينما تداول البعض حينها محادثة منسوبة لوالدها، كشف خلالها رفضه لتلك الزيجة، تزامنًا مع عدم حضوره عقد قران ابنته، وبالرغم من أن المحادثة تم نفيها فيما بعد، لكن ظل عدم حضور أسرة ياسمين صبري لعقد قرانها، محل تساؤلات البعض.

تعليقات الجمهور على صور ياسمين صبري مع أبو هشيمة

ياسمين صبري أيضًا اعتادت منذ ارتباطها بأبو هشيمة، على مشاركة الجمهور بأفضل لحظات حياتها اليومية، وبعض الصور معه، لكن بعض من متابعيها، كان تعليقهم الأساسي على صورهما، أنها تخلو من الرومانسية المفترض أن تكون بين أي ثنائي، فلم تهتم ياسمين صبري بالتعليق على تلك الصور بعبارات رومانسية تعبر عن مدى حبها لزوجها، بل تكتفي دائمًا بوضع الرسوم التعبيرية فقط.

أما المرة الوحيدة التي قررت التعليق على صورتها مع زوجها، كانت عندما انتشر تصريحها في برنامج "رامز مجنون رسمي" بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت نشر صورة لهما وأرفقتها بتعليق "سيد الرجالة"، لترد بذلك على التعليقات السلبية التي تلقتها حول علاقتها بزوجها، بعد تصريحاتها في البرنامج.