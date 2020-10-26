بعد دعم مؤمن زكريا.. تامر حسنى تريند 3 على يوتيوب

احتل النجم تامر حسنى تريند رقم 3 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بفيديو كليب "ترجعلنا بالسلامة" دعما للاعب النادى الأهلى مؤمن زكريا وحقق الفيديو 2 مليون 300 ألف مشاهدة خلال يومين.

ونشر تامر حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو لأغنية ترجعلنا بالسلامة ظهر فيه عددا من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية وكتب: "‏‏‏إهداء الى كابتن مصر مؤمن زكريا معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامة ربنا معاك يا بطل".

ومن ناحية اخرى تمكنت أغنية "فجأة افترقنا" للمطرب تامر حسني من أن تحتل المركز الـ 31 على مستوى العالم كما احتلت المركز الأول عربيا في نسب المشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة.

الأغنية من كلمات محمد عاطف والحان تامر على وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، والذي تعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

وكان تامر قد أصدر منذ أيام قليلة أغنية أخرى من نفس الألبوم بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرح الأغنية، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.