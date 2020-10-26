عمرو دياب يتصدر يوتيوب بـ برمو أغنيته الجديدة

وحقق البرومو 228,430 ألف مشاهدة. تصدر برومو أغنية "الجو جميل" للهضبة عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية الأغنية من كلمات محمد القياتي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس. وكان الهضبة قد طرح منذ أيام أغنيته الجديدة " أهي أهي" والتي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو. "اهي اهي" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا بمشاركة عازفين أجانب. يذكر أن هذا الصيف شهد حضورا قويًا للهضبة حيث طرح مع بداية الصيف أغنيته "يابلدنا ياحلوة" والتي تصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي، وطرح بعدها أغنيته "أماكن السهر" والتي حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر موقع يوتيوب، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة.

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