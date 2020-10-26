صور حليمة بولند تفاجئ جمهورها بظهورها بالحجاب..هل ارتدته نهائيًا؟!

حليمة بولند الإعلامية الكويتية فاجئت متابعيها على سناب شات، بالأمس، بظهورها مرتدية الحجاب، لتثير الجدل والتساؤلات بين جمهورها، الذين اعتقدوا أنها قررت ارتداء الحجاب نهائيًا.

حليمة بولند تظهر بالحجاب

تعليق حليمة بولند على ظهورها بالحجاب، هو أكثر ما تسبب في حالة الجدل بين جمهورها، فبمجرد أن نشرت صورة لها بالحجاب عبر سناب شات، علقت عليها قائلة: "اللوك الجديد"، وهو ما جعل البعض يهنئها بعد اعتقادهم بأنها قررت ارتدائه نهائيًا.

حليمة بولند بعدها قررت الكشف عن سبب ظهورها بالحجاب، فوثقت لحظات وصولها إلى أحد المتاجر الخاصة ببيع الطرح والاكسسوارات الخاصة بالمحجبات، واتضح أنها كانت تقوم بالدعاية لمنتجات هذا المتجر فقط لا غير وأنها لم ترتد الحجاب بشكل نهائي، ونشرت صورة مرة أخرى لها بحجاب مختلف، وعلقت عليها قائلة: "أدري كلكم ناطرين ها اللوك.. الإعلان به بوقته".

حليمة بولند تعلق على إطلالتها بالحجاب

وتفاعلت حليمة بولند مع متابعيها الذين أشادوا بجمالها في الحجاب، وتمنوا لها أن ترتديه فعلًا، حيث أكدت حليمة في تعليقاتها على ردود الجمهور بأنها بالفعل تتمنى حدوث تلك الخطوة، لافتة إلى أنها أعجبت أيضًا بإطلالتها في الحجاب.

في سياق آخر، كانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد قررت التصالح أخيرًا مع الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل، قبل حوالي شهرين، وذلك بعد خلاف دام بينهما لسنوات، حيث بادرت الأخيرة بإرسال باقة من الورود لزميلتها، لتنهي الخلاف بينهما وتتصالحان رسميًا وتبدآن صفحة جديدة.

ونشرت حليمة بولند وقتها عبر حسابها على سناب شات صورا وفيديوهات لباقة الورد التي أهدتها لها نهى نبيل، ووجهت رسالة شكر لها حيث علقت قائلة: "اختلفنا قبل فترة لكن جمعتنا الشدائد لنشدّ من أزر بعض ونحضن بعض وكل واحدة تقول للتانية الله يردك لعيالك سالمة".

خلاف حليمة بولند ونهى نبيل

الجدير بالذكر أن الخلاف بين نهي نبيل وحليمة بولند يعود لسنوات طويلة حيث صرحت نهى قبل 3 سنوات، أنها لا تريد الظهور مع حليمة بولند مرة أخرى خاصة وأنها لا تحب ما تقدمه، وتزامن ذلك بعد استضافتها لها في برنامجها، وهو ما أثار انتقادات الجمهور حينها.

وبعدها ردت حليمة بولند عليها ووصفت كلامها بالنفاق خاصة وأن نهى قد أشادت بزميلتها وقت استضافتها معها في البرنامج وأكدت أنها تحبها ومتأثرة بها لتعود وتتراجع عن كلامها وتوجه انتقادات حادة لها، وبعدها قررت نهى إقامة دعوى قضائية اتهمت فيها حليمة بولند بالتشهير بها، ووقتها أصدرت دائرة الجنح الثالثة في دولة الكويت، حكمًا ببراءة حليمة.