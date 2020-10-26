أمسيتان بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء حول “الأدب الروسي” و”تاريخ ظفار”

مسقط ـ الوطن:

تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة الدراسات والفكر غدا الأربعاء، ومن خلال “صالون الأربعاء” أمسية ثقافية أدبية مع الكاتب والأديب البحريني حسن مدن بعنوان “روسيا وجهة أخرى” وتديرها الدكتورة منى بنت حبراس السليمية، عبر قناة الجمعية في ZOOM مع بث مباشر في حساباتها في يوتيوب وتوتير وفيسبوك في الساعة الثامنة مساء.

تتناول الأمسية مجموعة من المحاور وهي أهمية الثقافة الروسية بين الآداب العالمية، وتأثر الأدب الروسي بالأدب والثقافة العربيين، وترجمة الأدب الروسي إلى اللغة العربية، وتجليات الفضاء الروسي في الأدب العربي الحديث.

وفي إطار الفعاليات الثقافية ستقيم الجمعية العمانية للكتاب والادباء، فرع محافظة ظفار بعد غد الخميس في الساعة التاسعة مساء، أمسية تأريخية بعنوان “ظفار من خلال المصادر العمانية”. تستضيف الأمسية التي ستنقل عبر حسابات الجمعية في يوتيوب وتويتر وفيسبوك الدكتور ناصر بن سيف السعدي، وسيديرها الباحث والكاتب سيف بن عدي المسكري، حيث تتناول أهم هذه المصادر وتفاصيلها المتعددة بالإضافة الى أهميتها في شأن التاريخ العماني.

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