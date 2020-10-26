فى أحدث ظهور له .. سامح حسين لـ متابعيه: اضحك للدنيا تضحكلك

نشر الفنان سامح حسين صورة له ، من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق سامح حسين على الصورة، قائلا " اضحك للدنيا تضحكلك " وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : - اقسم بالله انت ممثل زي العسل وراجل محترم وانا بحبك جدا - ديما ضحكت منور الدنيا وديما من نجاح لنجاح يارب - عشان خطرك هنضحك حتى لو الدنيا ماضكتلناش اقرأ أيضا:

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كانت آخر أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام، وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

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