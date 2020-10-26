بمناسبة المولد النبوى الشريف .. مزيكا تطرح "يا عاشقين" للمنشد محمود هلال

تضامنا مع الحملة التي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، طرحت شركة "مزيكا"، بمناسبة المولد النبوى الشريف، أحدث دعاء ديني للمنشد محمود هلال وهو بعنوان "يا عاشقين" وذلك على اليوتيوب، وجميع المتاجر الالكترونية ومحطات الراديو.. "يا عاشقين" من كلمات عمر الجناينى، ولحن من التراث، وتوزيع موسيقى حازم رأفت.. وتقول كلماته:..
اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ
يَا عَاشِقِينَ رَسُولَ اللهِ جِدِّ الْحُسْنَيْنِ خَيْرَ خَلْقِ اللهِ
اِنَه أدان بَدينَ الْحَقِّ وَ مُعَلِّمُنَا صَاحِبُ البراق
وَ نَصْلُ كَثِيرُ وَ نُسَلِّمُ كَثِيرَ عَلَى الْحَبيبِ الْمُصْطَفِّيِّ
اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ
اللَّهُمَّ صِلَيْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الْإمَام مَسكَ الْخِتَامُ عَلَيْهِ الصلاة عَلَيْهِ السُّلَّامَ
اِنْهَ أدان بَدينَ الْحَقِّ وَ مُعَلِّمُنَا صَاحِبُ البراق
وَ نَصْلُي كَثِيرُ وَ نُسَلِّمُ كَثِيرَ عَلِّي الْحَبيبِ الْمُصْطَفَى
اللَّهُمَّ صِلِيَّ عَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ
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