بعد إساءته للمسلمين.. مبادرة فنية من أمير طعيمة لإهانة الرئيس ماكرون

نشر أمير طعيمة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن ما فعله الرئيس الفرنسى ماكرون بعد إساءته للإسلام والمسلمين.

وكتب أمير طعيمة قائلا: "بدعو كل اللي عنده موهبة الرسم يعمل رسوم كاريكاتيرية مهينة لـ ماكرون و نشرها على السوشيال ميديا وفي كل مكان ممكن، كل ما الرسم يبقي مهين ومسئ يكون افضل، اتمنى من الدول الاسلامية والعربية تسمح بوضعها على المباني الحكومية".

وأضاف: "لازم نبقي متحضرين زيه ونشاركه حرية التعبير".

وكشفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن أسباب هجوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام وتوجيه الإساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بشكل علني أثار غضب العالم الإسلامي. وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج"، أن علاقة الرئيس الفرنسي بعائلة روتشيلد اليهودية هو كلمة السر، حيث علاقة النسب التى تربطه بهم وكونه وكيلا عنهم فى تنفيذ سياسات لما صعد لسدة الحكم بهذه السرعة بعدما كان موظفًا عاديا مغمورًا، لافتة إلى أن البداية لماكرون كانت عندما دعم المحفل الماسوني ماكرون لخوض الانتخابات الرئاسية قبل انطلاقها 2016 من خلال وثيقة صادرة من محفل باريس الماسوني حيث تتضمن الدعم الكامل من الماسونية للرئيس الفرنسي وهو ما يثبث صعوده بشكل لافت من موظف عادي إلى موظف درجة عالية فى مجموعة روتشيلد اليهودية الصهيونية الماسونية .