شاهد .. إطلالة إنجي المقدم في مهرجان الجونة

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها بـ عدة صور لها من مهرجان الجونة وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت انجى المقدم على الصور قائلة " من العرض الأول الليلة الماضية " وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - قلبي من جوة - مشاء الله

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يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.