البقاء للأقوى.. ياسمين صبرى تكشف رأيها فى فيروس كورونا.. شاهد

كشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا

وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج "mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض.

وأضافت ياسمين: "أنا مش ببقى مهووسة، أنا بكمل حياتي بشكل طبيعي، ممكن يكون الفيروس جالنا وراح لأنه بديهي أكيد جه للعالم كله واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى".

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى مسلسل "فرصة تانية" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته مع ياسمين كل من أحمد مجدى ومحمود البزاوى ونهال عنبر وأاليف محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.