بعد عرضه فى الجونة.. خالد النبوى يشيد بفيلم 200 متر

أشاد الفنان خالد النبوى بـ فيلم 200 متر الذى عرض أمس فى مهرجان الجونة، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلق خالد النبوى: "حضرت إمبارح عرض فيلم 200 متر فى مهرجان الجونة، فيلم حقيقي وحلو استمتعت بأداء على سليمان وانا انتربرجر، تحية".

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"200 متر" من كتابة وإخراج أمين نايفة وهو إنتاج مشترك لمنتجين من فلسطين والأردن وإيطاليا والسويد، وعُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ17 لأيام فينيسيا السينمائية، المُقامة على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي . ونال الفيلم أثناء مشاركته مشروعًا في مرحلة التطوير جائزة مينتور آرابيا لتمكين الشباب والأطفال، في الدورة الافتتاحية لمنطلق الجونة السينمائي.