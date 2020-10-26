رانيا منصور تكشف كواليس مشاركتها في أسود فاتح .. فيديو

عبرت الفنانة رانيا منصور عن سعادتها بالمشاركة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة والتى تستمر حتى 31 اكتوبر الحالى.

وقال رانيا منصور فى لقاء مع موقع "دوت الخليج" : اعتدت على المشاركة فى مهرجان الجونة وهو احد المهرجانات الكبرى واعتبره ملتقى لمبدعين من جميع انحاء العالم لنتعرف على ثقافاتهم المختلفة.

واضافت رانيا : يعرض لى حاليا مسلسل "اسود فاتح" على احدى المنصات الالكترونية وسعيدة بردود الفعل الايجابية التى تلقيتها على الدور الذى اعتبره من اصعب الادوار التى قدمتها حتى الان.

واوضحت رانيا ان كواليس العمل كانت مرحه للغاية وكنت سعيدة بالتعاون مع الفنانة هيفاء وهبى وباقى فريق العمل ولم يتاثر العمل بالظروف الطبية الذى يتعرض لها العالم وهى انتشار جائحة كورونا.

يذكر ان رانيا منصور تشارك فى بطولة مسلسل "اسود فاتح" والذى يقوم ببطولته هيفاء وهبى وصبرى فواز.