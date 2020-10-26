وقال رانيا منصور فى لقاء مع موقع "دوت الخليج" : اعتدت على المشاركة فى مهرجان الجونة وهو احد المهرجانات الكبرى واعتبره ملتقى لمبدعين من جميع انحاء العالم لنتعرف على ثقافاتهم المختلفة.
واضافت رانيا : يعرض لى حاليا مسلسل "اسود فاتح" على احدى المنصات الالكترونية وسعيدة بردود الفعل الايجابية التى تلقيتها على الدور الذى اعتبره من اصعب الادوار التى قدمتها حتى الان.
واوضحت رانيا ان كواليس العمل كانت مرحه للغاية وكنت سعيدة بالتعاون مع الفنانة هيفاء وهبى وباقى فريق العمل ولم يتاثر العمل بالظروف الطبية الذى يتعرض لها العالم وهى انتشار جائحة كورونا.
يذكر ان رانيا منصور تشارك فى بطولة مسلسل "اسود فاتح" والذى يقوم ببطولته هيفاء وهبى وصبرى فواز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رانيا منصور تكشف كواليس مشاركتها في أسود فاتح .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.