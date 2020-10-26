روقان ودلع بدون مسئولية.. رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات الطفولة بصورة قديمة ..شاهد

استعادت الفنانة رانيا فريد شوقى ذكريات الطفولة ونشرت صورة لها وهى فى مرحلة الطفولة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت رانيا فريد على الصورة "الطفولة يعني الروقان و الا مسؤلية و الدلع " وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

- حبيبتي قمر احلي تحية من ليبيا

- اة والله اجمل ايام الطفولة ليت الزمان يعود

-حلوة وانت صغيرة وكبيرة ربنا يسعدك حبيبتي

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يذكر أن اخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.