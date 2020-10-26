محاضرة عن نتفلكس في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي

شهد اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي محاضرة عن كيفية تصميم و تقديم ملفات الأفلام بواسطة نتفلكس قدمها كريستوفر ماك، مدير قسم تطوير واستثمار المواهب الإبداعية العالمية في منصة نتفليكس الترفيهية و شهدت المحاضرة اقبال كبير و أسئلة عديدة من الحضور.
ناقش ماك في المحاضرة الست خطوات الأساسية لتصميم ملف الأفلام التي منها "معرفة البطل و ما هي مهنته"، "الزمن الذي يحدث فيه القصة"، "الشخصيات المشاركة في العمل، و درجة قربها للبطل " وأخد من المسلسل الأمريكي "بريكنج باد " مثال لتطبيق عليه هذه الخطوات.
وقال ماك خلال المحاضرة أن أختيار الموضوع هو الجزء الأصعب في وظيفة الكاتب، يليه اختيار موقع التصوير الذي بامكانه المساعدة وتغير نمط الأحداث الي الأفضل أو الأسوء، وأضاف أن عند اختيار زمن أحداث القصة يجب الوضع في الإعتبار اذا كانت في الماضي أم الحاضر أم المستقبل، و إن كانت في المستقبل يجب أن يكون لها ميثولوجيا.
وكريستوفر ماك هو مدير قسم تطوير واستثمار المواهب الإبداعية العالمية في منصة نتفليكس الترفيهية منذ 2019 ويعمل كمساعد تطوير و تحديد الكُتّاب و المخرجيين المحليين، و قد عمل ككاتب في مسلسلات وأفلام شهيرة مثل ER, The Practice and The New Twilight Zone.
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