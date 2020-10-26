فيديو ياسمين صبري عن مصابي كورونا:"اللي يكمل يكمل والبقاء للأقوى"

ياسمين صبري واصلت إثارتها للجدل بسبب تصريحاتها على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وبالرغم من إقامة الحفل منذ 3 أيام، إلا أن الفنانة المصرية لازالت محل اهتمام المتابعين بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل والتي لاقت انتشارًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتسببت في السخرية منها.

ياسمين صبري على خطى شيرين عبد الوهاب

ياسمين صبري خلال حديثها لبرنامج "MBC Trending" الذي يعرض على شاشة MBC 4، على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أثارت غضب الجمهور بعد حديثها عن فيروس كورونا، وهل تعاني من حالة الخوف من الفيروس، والتي تمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، أم أنها غير قلقة من فكرة التقاط العدوى؟

رد ياسمين صبري تسبب في شن حملة هجوم واسع حولها، بمجرد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "أنا مش ببقى مهووسة بالخوف أنا بمشي في حياتي عادي جدا".

وأضافت خلال حديثها عن فيروس كورونا: "ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي، أكيد هيجي للعالم كله.. واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى"، وهو ما تسبب في غضب الجمهور من الفنانة المصرية، حيث أكدوا أنها بدت غير مهتمة بالمصابين بالفيروس الخطير المنتشر في جميع أنحاء العالم، أو من فقدوا حياتهم بسببه، كما وصف البعض تصريحها بأنه غير إنساني.

ويبدو أن ياسمين صبري باتت تسير على خطى الفنانة شيرين عبد الوهاب، فمع كل ظهور لها أو حتى تصريح مقتضب، تصبح النجمة الأكثر إثارة للجدل، بسبب محاولتها أن تظهر كإنسانة عفوية، من خلال تصريحات تعتبرها عادية وبسيطة لكنها تتورط مع الجمهور بسببها، ويكون له رأي آخر فيها.

ياسمين صبري تدخل دوامة التصريحات المثيرة للأزمات

وانتقد الجمهور ياسمين صبري بسبب تصريحاتها على هامش حضورها افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، فلم يكن تصريحها عن كورونا، هو الوحيد الذي تسبب بأزمة للفنانة المصرية، لكنها أيضا تحدثت عن كيفية استثمار وقتها خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك بزواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إضافة إلى حديثها عن قضايا المرأة في أعمالها.

وعبرت ياسمين عن عدم وجود قضايا تدافع عنها للمرأة رغم تصريحها أنها تحب تقديم كل ما تمر به المرأة يوميا، وقالت: "أنا بحب المرأة وبحب أعمل حاجات للمرأة.. مفيش قضية أوي ندافع عنها.. بحب الحاجات اللي الست بتمر بيها كل يوم أو عندها مشكلة أحطها في الفيلم أو المسلسل".

ودخلت ياسمين بتصريحاتها الأخيرة، في دوامة التصريحات التي تستفز الجمهور باستمرار، مع كل ظهور لها، مثلما حدث مع شيرين عبد الوهاب أيضًا، التي كانت تورط نفسها بتصريحات غريبة مع أي ظهور إعلامي أو حتى على هامش حفلاتها الغنائية.

ياسمين صبري تحاول تبرير تصريحاتها الأخيرة

كما أن ياسمين بعدما أصبحت في مرمى انتقادات الجمهور، باتت تبحث عن تبريرات لما صرحت مؤخرا، لتوضح أنها لم تكن تقصد ما فهمه المتابعين من حديثها، حيث إنها نشرت مؤخرًا تدوينة لأحد معجباتها توضح فيها ما قصدته من حديثها عن قضايا المرأة، وذكرت التدوينة أن مواقف ياسمين صبري تشهد لها إنها مهتمة بقضايا المرأة وشاركت في عدة حملات لدعمهن مثل حملة "انتي الأهم" وحملة لمناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى مواقفها التي تعلنها على موقع تويتر.

وقبل عدة أشهر، وتحديدًا عندما حلت ضيفة على برنامج "رامز مجنون رسمي"، وأجابت عن سؤال الإعلامية أروى حينها عن أكثر ما جذبها في زوجها أحمد أبو هشيمة، لترد قائلة: "بيضحكني"، وهو ما جعلها حينها مثار سخرية من الجميع، لكنها وقتها قررت التأكيد على أن تصريحاتها تم اجتزائها من سياقها، وهو ما كانت تفعله شيرين عبد الوهاب أيضًا مع كل تصريح مثير للجدل، فتخرج مدافعة عن نفسها لمحاولة توضيح الأمر، لكنها غالبا ما كانت تورط نفسها بتصريحات جديدة ينتقدها الجمهور.