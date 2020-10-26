لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها بعيدًا عن عائلتها

لجين عمران الإعلامية السعودية يوافق اليوم 26 أكتوبر عيد ميلادها، الذي أكدت أنها لن تستطيع أن تحتفل به بين أفراد أسرتها بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا، كما وجه العديد من متابعيها وأصدقائها التهاني لها بهذه المناسبة.

لجين عمران تحتفل بعيد ميلادها

لجين عمران نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة لها بالكمامة أثناء تواجدها خلال هذه الأيام في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة الذي يقام في مدينة الغردقة بمصر، وكشفت الإعلامية السعودية أن اليوم 26 أكتوبر يوافق يوم ميلادها، واوضحت لجين عمران أنها خلال السنوات الماضية كانت تحتفل مع أسرتها بشكل طبيعي بهذه المناسبة، لكن بسبب الظروف الاستثنائية فلن تستطيع أن تحتفل معهم هذه العام بعيد ميلادها الـ43 فكتبت: "26/10/2020، في مثل هذا اليوم، من كل عام جرت العادة إني أحتفل بذكرى ميلادي في أجواء فرح وسعادة وسط لمة الأهل والأصدقاء والحبايب، لكن لكل مكان وزمان ظروف استثنائية ومختلفة".

A post shared by (@lojain_omran) on Oct 26, 2020 at 6:17am PDT

لجين عمران: "أتمنى أن تنتهي الأزمة و تعود الحياة أجمل كما كانت سابقا"

لجين عمران أكدت كذلك أنها تنتظر العام القادم من أجل الاحتفال بعيد ميلادها بشكل طبيعي بدون الخضوع لإجراءات احترازية تمنع التجمعات، وأن تصبح أزمة كورونا مجرد ذكرى فقالت: "إن شاء الله العام القادم 2021 نتذكر إننا كنا (مضطرين) في زمن ما نلبس ماسكات لحماية صحتنا وكان في قوانين وإجراءات احترازية بسبب جائحة عالمية، بس تكون مجرد ذكرى تنذكر وما تنعاد أزمة وبإذن رحمة رب العالمين تعدي وترجع الحياة أجمل كما كانت سابقا، ونعرف قيمة الحياة الطبيعية اللي ربي منعم علينا فيها"، كما وجهت لجين عمران الشكر لجميع من تواصل معها من أجل تقديم التهنئة لها بهذه المناسبة فقالت: "الله يحميكم و يحمي أحبابكم، وشكرا لكل شخص بعث لي تهنئة، أحبكم".

A post shared by (@lojain_omran) on Oct 25, 2020 at 5:10am PDT

النجمات يقدمن التهاني للإعلامية لجين عمران بمناسبة عيد ميلادها

لجين عمران قدمت لها العديد من النجمات التهاني بمناسبة عيد ميلادها وكان من بينهن الفنانة البحرينية أميرة محمد وزهرة عرفات التي قدمت كل منهما التهنئة للجين عمران، كما كتبت الفنانة شذى حسون على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" تهنئة للإعلامية السعودية قالت فيها: "حبيبتي لولو الجميلة قلبا وقالبا، كل عام وأنت بألف خير بالفرح والسعادة الدائمة، أحبك"، كما قدم التهنئة لها الفنانة شيماء سبت فكتبت: "كل عام وانتى للخير عنوان يا سيدة الذوق، والطيبة وعقبال 100 عام من التألق والتميز"، وقد خطفت لجين عمران الأنظار بإطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق يوم الجمعة الماضي.