رد حاسم من دنيا ماهر نجمة بـ"100 وش" حول ارتباطها بإسلام إبراهيم بعد رومانسيتهما معا

إسلام إبراهيم ودنيا ماهر، نجمي مسلسل "بـ100 وش"، قد أثار الثنائي الجدل والتساؤلات حول علاقتهما بعد ظهورهما المتكرر معًا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بوجود قصة حب بينهما.

علاقة إسلام إبراهيم ودنيا ماهر تخطف الأنظار في الجونة

الأمر أثار اهتمام الجمهور أكثر، خاصة بعدما نشر إسلام إبراهيم صورة لإطلالة الفنانة دنيا ماهر عبر حسابه على فيسبوك وتغزل بها في تعليقه فقال: "قمر"، كما أن دنيا حرصت على الرد عليه فقالت: "حبيبي يا إسلام" وهو ما تسبب في انتشار التساؤلات حول علاقتهما.

أحد متابعي إسلام إبراهيم ودنيا ماهر، سأل الثنائي بشكل مباشر عن موعد زواجهما بعد انتشار صور لهما وصفها البعض بالرومانسية، مؤخرًا خلال تواجدهما في مهرجان الجونة، وهو ما دفع دنيا ماهر إلى حسم الجدل حول علاقتها بإسلام، ونفت وجود أي علاقة عاطفية بينهما، وأكدت أن علاقتهما لم تتخط حدود الصداقة والأخوة.

دنيا ماهر توضح حقيقة ارتباطها بإسلام إبراهيم

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وكتبت دنيا ماهر في ردها على أحد المتابعين: "دا أخويا"، لتنفي بهذا التعليق المقتضب شائعات ارتباطها بزميلها إسلام إبراهيم بعد نجاحهما الكبير الذي حققاه بأدائهما في مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في رمضان 2020.

وأدت دنيا ماهر في مسلسل "بـ100 وش" شخصية نجلاء، إحدى أفراد العصابة، واشتهرت بعدة إفيهات عفوية كانت حديث الجمهور وقت عرض المسلسل، فيما أدى إسلام شخصية "الهاكر" حمادة، ولعب بطولة العمل أيضًا كل من نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي ومحمد عبد العظيم وشريف الدسوقي وزينب غريب ومصطفى درويش وأخرين، وتأليف أحمد وائل وعمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري.

أحدث أعمال دنيا ماهر وإسلام إبراهيم بعد "بـ100 وش"

في سياق أخر، من المقرر أن تشارك دنيا ماهر في بطولة مسلسل "دراما كوين" الذي تتعاون فيه الدمية أبلة فاهيتا لأول مرة مع منصة نتفلكس، بجانب النجوم باسم سمرة وأسامة عبد الله، ومن المقرر عرضه خلال النصف الأول من عام 2021 المقبل.

أما إسلام إبراهيم فمن المقرر أن يشارك في دراما رمضان المقبل في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان القدير يحيى الفخراني، ومن إخراج المخرج شادي الفخراني، حيث يجسد إسلام دور نجل الفنان القدير في الأحداث.