كيف تعاملت درة مع تداول أنباء زواجها قريبًا من رجل الأعمال هاني سعد؟

درة الفنانة التونسية باتت محل اهتمام الجمهور في الساعات الماضية بعد أن انتشرت أنباء حول استعدادها لعقد قرانها على رجل الأعمال المصري هاني سعد، اليوم الإثنين في مدينة الجونة المصرية، تزامنًا مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وتواجد عدد كبير من النجوم هناك.

درة تعلق على أنباء زواجها اليوم في الجونة

درة التونسية قررت التعليق على الأنباء المنتشرة حول عقد قرانها اليوم، في الجونة، واحتفالها بزفافها بعد 3 أيام في المدينة نفسها، حيث نفت في تصريحات لها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي؛ عقد قرانها اليوم، لافتة إلى أن كل ما تم تداوله عنها وعن حياتها الخاصة خلال الساعات الماضية غير صحيح.

وأكدت درة في تصريحاتها أنها تتواجد حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة، وليست في الجونة كما يدعي البعض، لتنفي بذلك أنباء عقد قرانها اليوم، لكنها لم تتطرق إلى نفي أو تأكيد علاقتها بهاني سعد رجل الأعمال المصري.

ارتباط درة وهاني سعد

وكانت أنباء ارتباط درة قد انطلقت في شهر أبريل الماضي، بعد أن تداول الجمهور صورة لتعليقات رومانسية لها ولهاني سعد، على إحدى صورها بانستقرام، ولم ترد درة على التكهنات المتداولة حول ارتباطهما واكتفت بحذف التعليق المثير للجدل وكذلك صورتها التي كشفت عن سيارة رجل الأعمال والتي أطلقت التساؤلات حول علاقتهما، لكن أنباء الارتباط والزواج عادت للواجهة من جديد اليوم.

أحدث أعمال الفنانة التونسية درة

وغابت الفنانة التونسية درة لأول مرة عن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، دون أن تذكر سبب غيابها عن الحضور، رغم أنها كانت من أوائل النجمات اللاتي يحرصن على حضور فعاليات هذا المهرجان باستمرار كل عام.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال درة كان مسلسل "الحرملك" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من سامر المصري وباسم ياخور وقيس الشيخ نجيب وصفاء سلطان ورنا أبيض وجيني إسبر وهبة نور وأحمد فهمي، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق.

درة ايضا قد بدأت التسويق لخط أزياء جديد يحمل اسم رومانتيك بالتعاون مع مصمم الأزياء مهند كوجاك، حيث نشرت عدة صور لبعض التصميمات وقالت عبر حسابها على انستجرام: "من مجموعة "رومانتيك" ولفتت إلى أنها ستكون متاحة قريبا