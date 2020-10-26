رد فعل غير متوقع لـ أحمد السقا على تجاهل تامر حسني له في الجونة ..بالفيديو

خلاف أحمد السقا مع تامر حسني ما يزال يتصدر اهتمام الصحافة والجمهور بعد كشف الأول عن استيائه من تصرف نجم الجيل خلال اطلالته مع وفاء الكيلاني ومعاتبته للأخير بسبب استغلال إسمه في الدعاية لفيلم "الفلوس"، لكن رغم رسائل المصالحة بين الطرفين عبر السوشيال ميديا إلا أن تامر حسني لم يوجه دعوة لزميله أحمد السقا لحضور حفل إطلاق ألبومه الجديد المقرر إقامته في الجونة...فكيف كانت ردة فعل الأخير؟

رد فعل أحمد السقا على تجاهل تامر حسني له

النجم أحمد السقا الذي حضر افتتاح مهرجان برفقة زوجته الإعلامية مها الصغير، أكد عدم دعوة زميله تامر حسني له لحضور حفل إطلاق ألبومه الجديد المقرر إقامته في الجونة، إلا أن رد فعله على ذلك كان غير متوقعاً ومليء بالإيجابية.

أحمد السقا وفي لقاء سريع له مع " MBCTrending" تفاجأ بتوجيه مقدم البرنامج له سؤال عما اذا كان سيحضر حفل تامر حسني الجديد، فبدا عليه الإرتباك وقال "لاء لسة معزمنيش" لكنه رغم ذلك أكد بأنه سوف يحضر الحفل.

وأعقب بأنه يعتبر تامر حسني في منزلة شقيقه ولا يحتاج إلى دعوة لحضور حفله، قبل أن تقاطعه زوجته الإعلامية مها الصغير، لتؤكد حضوره الحفل.

وقالت زوجة أحمد السقا أنا عارفة أنت بتقول كده ليه على فكرة.. أحمد هيروح حفل تامر وهما الاتنين أخوة".

تفاصيل أزمة احمد السقا وتامر حسني

أحمد السقا كان قد في برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني بأنه مستاء من تامر حسني رغم حبه الكبير له، وذلك بسبب تضرر أحمد السقا من طريقة استغلال إسمه في الدعاية لفيلم "الفلوس" لتامر حسني، رغم انه مشارك كضيف شرف فقط، وقال إنه طلب من تامر حسني التدخل وإيقاف هذا الأمر إلا انه لم يفعل شيئاً، وأضاف إنه سامحه بعد هذا الأمر وانه تحدث عن هذا الموقف لأول مرة.

وبعد هذا التصريح، رد عليه تامر حسني من خلال رسالة عبر السوشيال ميديا مؤكداً له بأنه لم يكن يحاول استغلال اسمه في الدعاية لفيلمه وعاتبه بكونه أثار ذلك في الإعلام بدلاً من التواصل معه قائلا له :" كنت أتمنى انك تكلمني بيني وبينك لو كنت زعلان من أي حاجة أو فاهم أي حاجة غلط".

من جهته، بادله أحمد السقا الرد ايضا في رسالة جديدة عبر السوشيال ميديا وطلب منه تجاوز هذه الأزمة التي وقعت وأكد على تواجده في أول حفل قادم سوف يحييه تامر حسني وقال له: "مش هاطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شويه وأنت شويه نبقى خالصين يا عم تامر حسنى إحنا اللى بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليه وميعادنا الحفله اللى جايه".