تصريحات نجوم "خط دم" أول فيلم عربي عن مصاصي الدماء وموعد عرضه

نيللي كريم "نجمة "بـ 100 وش"، و"الفيل الأزرق" وظافر العابدين "نجم "عروس بيروت"، و"تحت السيطرة" معاً في بطولة أول فيلم رعب عن مصاصي الدماء في العالم العربي، بعنوان "خط دم". يحمل الفيلم توقيع المنتج رامي ياسين الذي قام بكتابته وإخراجه، فيما يُعرض حصرياً على منصة "شاهد VIP" ويطلّ عبرها للمرة الأولى عالمياً اعتباراً من 30 أكتوبر 2020، وذلك بحسب بيان رسمي لـ mbc.

قصة فيلم "خط دم"

ويواصل البيان أن ظافر ونيللي يجتمعان مجدداً في "خط دم"، بعد لقائهما معاً في بطولة مسلسل "تحت السيطرة"، ليلعبا هذه المرة دورا الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأمين، يتعرّض أحدهما لحادثٍ أليم، يتركه شبه ميتٍ في غيبوبة طويلة. فما الذي ستؤول إليه الأحداث بعد أن يقرّر الوالدان اتباع طريقة غامضة في محاولةٍ يائسة لإعادة ابنهما إلى الحياة؟ وكيف سيتصرّفان إزاء السلوك المريب الذي يبدأ بالظهور عليه بُعيد استيقاظه من الغيبوبة ضمن سلسلة من التصرفات المخيفة والنوايا الخفيّة؟

ظافر العابدين

تعليقاً على دوره في الفيلم، قال النجم ظافر العابدين: "تحمست للمشاركة في "خط دم" لأن الدور جديد، فهو دور أول مصاص دماء "Vampire" عربي، وأنا سعيد به وبالتجربة." وحول تعاونه الثاني مع نيللي كريم بعد مسلسل "تحت السيطرة"، قال ظافر: "كان التواصل بيننا في الفيلم سهلاً، فكلانا يعرف كيفية عمل الآخر، لذا انعكس ذلك على الأداء وسيلمسه الجمهور." وختم كلامه مشيداً بأهمية عرض الفيلم على منصة "شاهد VIP"، "تكمن أهمية هذا النوع من منصّات العرض كونها توصل الأفلام إلى بيوت الناس في كل مكان، فيكون انتشار الفيلم أوسع على امتداد العالم العربي، إضافةً إلى إمكانية متابعة الفيلم في المكان الذي يحدده المشاهد."

نيللي كريم

من جانبها قالت النجمة نيللي كريم: "من الممتع أن يكون المرء جزءاً من هذا المشروع الرائع الذي جمعني بظافر العابدين مرة أخرى في أول فيلم روائي طويل لنا." وأضافت نيللي: "أنا على ثقة أن المشاهدين سيُبهَرون بقصة الفيلم، وسيُعجبون بأدوارنا غير التقليدية فيه." وختمت نيللي: "الفيلم استثنائي، فضلاً عن كونه الأول من نوعه في منطقتنا، وأنا متشوقة لمعرفة ردود فعل الجمهور لدى عرضه."

مخرج "خط دم"

بدوره قال كاتب الفيلم ومخرجه رامي ياسين – الذي سبق وأن نال فيلمه القصير "في الوقت الضائع In Overtime" ثناء النقاد لدى عرضه في مهرجان البندقية السينمائي 2014: "باعتباري من عشاق قصص وأفلام مصاصي الدماء، فقد كان "خط دم" بمثابة المشروع الحلم بالنسبة لي على مدى سنوات عدة." وتابع ياسين: "القصة فريدة من نوعها في عالم السينما العربية، وقد أمتعني عنصر التحدي في هذه التجربة التي أثمرت عن أول فيلم عربي حول مصاصي الدماء، وآمل أن أكون قد وُفّقت في ترك بصمتي". وختم ياسين: "أبرز ما ساعد على إنجاح هذه التجربة هو العمل مع نجوم متمكّنين على غرار نيللي وظافر، إضافة إلى فريق العمل المذهل والممثلين المتميزين، الأمر الذي مكنني من ترجمة رؤيتي السينمائية على أرض الواقع. لذا آمل أن يلقى "خط دم" صدىً طيباً لدى الجمهور، ليس في منطقتنا فحسب بل في جميع أنحاء العالم."